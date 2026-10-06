www.controradio.it Riflessione intorno alla fertilità. Novità, cosa manca e per chi? Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:18:22 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="zS5oF3rjeE"><a href="https://www.controradio.it/podcast/riflessione-intorno-alla-fertilita-novita-cosa-manca-e-per-chi/">Riflessione intorno alla fertilità. Novità, cosa manca e per chi? </a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/riflessione-intorno-alla-fertilita-novita-cosa-manca-e-per-chi/embed/#?secret=zS5oF3rjeE" width="500" height="350" title="“Riflessione intorno alla fertilità. Novità, cosa manca e per chi? ” — www.controradio.it" data-secret="zS5oF3rjeE" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

La Toscana ha detto sì al ‘social freezing’ con contributi pubblici per il congelamento degli ovociti e lancia una rete per preservare la possibilità di diventare madri alle giovani pazienti che hanno avuto una patologia. Quanto stiamo andando avanti nel preservare la fertilità e chi stiamo lasciando indietro?

Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Claudia Livi, direttrice sanitaria di Demetra, uno dei centri di procreazione medicalmente assistita privati – convenzionati, più importanti d’Italia, nato a Firenze 33 anni fa.

“La Regione fa bene ad investire sulla preservazione della fertilità ma non prevede adeguati fondi per quelle coppie che hanno bisogno adesso di accedere alla procreazione medicalmente assistita” Lo afferma Livi, che in una lettera indirizzata al presidente Giani e all’assessora Monni ha ribadito “occorrono risorse e iter adeguati anche per chi oggi vuol accedere alla PMA”.