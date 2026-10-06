Riflessione intorno alla fertilità. Novità, cosa manca e per chi? 

La Toscana ha detto sì al ‘social freezing’ con contributi pubblici per il congelamento degli ovociti e lancia una rete per preservare la possibilità di diventare madri alle giovani pazienti che hanno avuto una patologia. Quanto stiamo andando avanti nel preservare la fertilità e chi stiamo lasciando indietro?
Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Claudia Livi, direttrice sanitaria di Demetra, uno dei centri di procreazione medicalmente assistita privati – convenzionati, più importanti d’Italia, nato a Firenze 33 anni fa.