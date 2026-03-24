www.controradio.it Referendum, giustizia e Costituzione. Il valore e i numeri del NO Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:29:38 Share Share Link Embed

Uno speciale radiofonico e in video sui nostri social con la Controradio Tv dedicato al risultato referendario. Con noi questa mattina Margherita Cassano magistrata e giurista italiana, ha ricoperto l’incarico di prima presidente della Corte suprema di cassazione, Antonio Floridia, saggista già responsabile dell’Osservatorio elettorale della Regione Toscana, Alessandro Chiaramonte politologo Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Unifi, Carlo Fusaro, costituzionalista.