In Piazza Gaddi torna il cervo Vittorio: in studio Moradi Il Sedicente

È tornato a svettare in Piazza Gaddi Vittorio II, il cervo realizzato dall’artista fiorentino Moradi il Sedicente, che riporta nel quartiere un simbolo diventato negli anni familiare per residenti e passanti. L’opera nasce dopo la rimozione di Vittorio, il primo cervo realizzato sempre da Moradi il Sedicente senza una specifica commissione e installato nel centro della rotatoria di Piazza Gaddi. Con Vittorio II, Piazza Gaddi ritrova dunque un simbolo capace di unire arte urbana, ironia e affetto popolare, restituendo al quartiere una presenza che negli anni era diventata parte del suo paesaggio quotidiano.

foto di Ilaria di Biagio