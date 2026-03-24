www.controradio.it La declinazione femminile della guida spirituale: prospettive interreligiose sulla leadership Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:08 Share Share Link Embed

“La declinazione femminile della guida spirituale: prospettive interreligiose sulla leadership“.

Il Convegno promuove un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo una preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel Buddhismo Sōtō Zen, Chiesa Cattolica, Cristianesimo Protestante, Ebraismo e Islam, con un coinvolgimento attivo e una partecipazione diretta degli spettatori. L’evento offrirà un’esposizione significativa sull’esperienza femminile di guida religiosa mettendo in evidenza le sfide e le disparità che emergono nella conduzione del magistero.

Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze.

L’intervista a Anna Maria Shinnyo Marradi.