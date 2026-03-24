www.controradio.it Madri palestinesi e israeliane mobilitate a Firenze per la pace Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:01 Share Share Link Embed

Dalla Comunità islamica di Firenze e Toscana a quella ebraica, dai Cristiani insieme per la pace (la rete che comprende le parrocchie cittadine) al movimento Donna vita libertà, passando per Arci, Anpi, Cgil, Cospe, Donne per la pace e Casa delle donne di Firenze. Sono decine le realtà di Firenze che hanno aderito all’appello per “raggiungere una pace giusta e inclusiva che interrompa la catena di morti e sofferenze”, lanciato dalle associazioni Women of the Sun e Women Wage Peace (realtà di donne palestinesi la prima, di israeliane la seconda). Associazioni che hanno organizzato per il 24 marzo a Roma l’iniziativa ‘Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace’, una camminata a piedi nudi. E anche Firenze si mobilita nello stesso giorno, per coloro che non potranno andare nella Capitale. L’appuntamento è alle 17:30 di martedì prossimo al Centro internazionale Giorgio La Pira per un momento di riflessione, quindi alle 19 manifestazione sul ponte Santa Trinita, con l’invito dei promotori a portare solo un fiore bianco, senza bandiere né simboli nazionali o di partito.

Anna Meli, presidente del Cospe

Gianna Terni, Donne per la pace