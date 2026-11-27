E se per imparare a riconoscere i pericoli sul lavoro bastasse iniziare una partita? In questa puntata di Voci di sicurezza raccontiamo Reddy, Safe, Go!, il videogioco in pixel art promosso da CGIL Toscana per avvicinare ragazze, ragazzi e futuri lavoratori alla cultura della prevenzione attraverso il linguaggio del gaming.
Dal debutto a Lucca Comics & Games 2026 fino alla Fiera Toscana del Lavoro di Firenze, seguiamo l’avventura di Reddy — il quadrato rosso della CGIL — alle prese con quattro ambienti ad alto rischio (cantiere, laboratorio, magazzino e ambiente confinato), tra ostacoli da superare e dispositivi di protezione individuale da indossare.
Con gli interventi di Rossano Rossi (Segretario generale CGIL Toscana), Monica Stelloni (Segreteria CGIL Toscana), Valerio Antonetti (società Anteprima, che ha curato la realizzazione con gli sviluppatori di Dino Bros) e le voci a caldo dei giovani giocatori raccolte allo stand. A seguire, il consueto appuntamento con Il vocabolario di Voci di sicurezza per approfondire i termini chiave della puntata.