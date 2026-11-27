Trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla.
tema della puntata – Per una città transfemminista e per una corretta narrazione di genere
– APPELLO CONTRO I FEMMINICIDI E LA VIOLENZA DI GENERE, per una cultura paritaria contro ogni forma di possesso e discriminazione. Impariamo a raccontare la realtà per cambiarla.
– La tre giorni “Per una città transfemminista” si terrà il 4, 5 e 6 dicembre 2026 presso Il Giardino dei Ciliegi (Via dell‘Agnolo 5, Firenze). L’iniziativa, organizzatada Il Giardino dei Ciliegi in collaborazione con Non Una di Meno Firenze e CGIL Firenze, prevede dibattiti, tavoli di confronto, mostre, proiezioni.
ospiti: Laura Scalia, segreteria Cgil Toscana e Zoe Vicentini e Laura Montioni per il Giardino dei Ciliegi
con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice. Le trasmissioni della scorsa stagione sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-novembre-al-mese