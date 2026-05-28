www.controradio.it Quattro giorni di eventi realizzati danno il via alla stagione 2026 del Lumen Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:57 Share Share Link Embed

Si apre ufficialmente con il Festone la stagione 2026 di LUMEN, il progetto di rigenerazione urbana basato sull’offerta culturale che sorge vicino al Parco del Mensola, gestito dall’APS Icchè Ci Vah Ci Vole. Da venerdì 29 maggio a lunedì 1 giugno musica live, intrattenimento e laboratori per celebrare l’opening 2026 del polo di sperimentazione che, grazie alla sua continua evoluzione, si è affermato in questi anni come un’infrastruttura sociale essenziale per Firenze, capace di unire programmazione artistica, rigenerazione del patrimonio pubblico e aggregazione transgenerazionale ed offrire per tutta l’estate una programmazione pensata per soddisfare i molteplici pubblici che lo frequentano.

In occasione del Festone, realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze, nelle serate di venerdì 29 e sabato 30 maggio, LUMEN e at – autolinee toscane mettono a disposizione del pubblico una navetta gratuita per raggiungere via del Guarlone: il servizio di trasporto sarà attivo dalle ore 22 alle 3 di notte e collegherà Piazza Beccaria a LUMEN, permettendo di arrivare allo spazio in piena sicurezza, minimizzando anche l’impatto acustico e ambientale delle attività proposte.

Festone: il programma dell’opening LUMEN nel dettaglio

Venerdì 29 maggio

17-20 Kinderdisco by Bosconi (Serra Bianca)

18.00-20 Laboratorio The Florentiner Kidz (Lab Area)

11:30-22:30 Orchestra Abballak (Garden Stage)

20-21 Wub The Bass Jam (Jungle Stage)

23.00 Numa Crew feat. Ensi e Riko Dan (UK) (Jungle Stage)

Sabato 30 maggio

18 Laboratorio “Tracce, mappare la cultura a Firenze Proto Vr

19:30/21 Circo Passe Passe (Chill Area)

21 Aldolà Chivalà (Garden Stage)

22 Fiati Sprecati (Garden Stage)

18-19:30 Solo per Voice (Garden Stage)

22:30 Tonino 3000 (Garden Stage)

23:30 Hachiko Sarabamba (Jungle Stage)

Domenica 31 maggio

18 Laboratorio Arteterapia – Flores (Lab Area)

20 Circo Baraonda (Chill Area)

15-17:30 Mirko Roppolo Dj-set (Garden Stage)

22/00 Flesh Orchestra, interactive live (Jungle Stage)

21 La Nova Beat Orchestra (Garden Stage)

19:30 Coro Femina (Garden Stage)

22:30 Carro Bestiame (Garden Stage)

Lunedì 1 giugno

Dalle 18 in Serra Bianca:

•⁠ Mimmy (dj-set)

•⁠ ⁠Cantefunk (dj-set)

•⁠ Tres (dj-set)

Dalle 21 sul Garden Stage:

•⁠ Corda (live)

•⁠ Amine Ezzalzouli & Friends (live)

•⁠ Tommi Agnello Trio (live)

Dalle 23 nel Jungle Stage:

•⁠ Junior+Arma Mac+ Ciori dj-set