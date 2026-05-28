www.controradio.it A Prato dal 5 al 7 giugno "Seminare Idee Festival" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:00:57 Share Share Link Embed

Ben 32 appuntamenti dal 5 al 7 giugno. La comunità pratese è pronta ad accogliere, ad ascoltare, a mettersi in dialogo e a raccontarsi nella seconda edizione di Seminare Idee Festival, la tre giorni di approfondimento e condivisione culturale ideato e diretto da Annalisa Fattori e Paola Nobile. A promuovere il festival è la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato: abbiamo chiesto alla sua Presidente, Diana Toccafondi, di spiegarne il senso.