Prato: Belgiorno a testa bassa contro FdI dopo il flop alle amministrative
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Claudio Belgiorno, alla guida della lista civica che ha raccolto il terzo posto alle elezioni comunali pretesi dopo le due coalizioni di centro sinistra e centro destra, sceglie di attaccare il suo ex partito, fratelli d’Italia. In una conferenza stampaha puntato il dito contro la sua ex casa politica, addossando le responsabilità alla capogruppo in consiglio regionale Chiara La Porta. ascoltiamo l’intervista di GB