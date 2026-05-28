La Toscana in radio del 28 maggio 2026 – Puntata 24

La Regione Toscana è la prima in Italia ad aver approvato una legge che riconosce il teatro e le sue discipline tra le materie curricolari nelle scuole, così da diventare parte integrante del percorso educativo scolastico.
Grazie a questa legge la Fondazione Toscana Spettacolo sta realizzando un progetto che coinvolge 99 scuole del territorio e che conta 109 iniziative sviluppate in 788 appuntamenti tra laboratori, spettacoli, workshop.
Le interviste a Cristina Manetti, assessora regionale alla cultura, Cristina Scaletti, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo, la direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo, Patrizia Coletta.