FIRENZE. Si chiama “Università al bivio: agente di pace o ingranaggio di guerra? Una riflessione su
militarizzazione, leva obbligatoria e riarmo.” l’incontro che si tiene oggi a Firenze dalle 14:00 all’Università
degli studi al Campus Morgagni, con Luca Tondi (Altraeconomia), Simone Virgili (Osservatorio contro la
militarizzazione di scuola e università), Osvaldo Costantini (La conoscenza non marcia), Collettivo CORDA,
Chiara Bonaiuti (IRES Toscana).
Università al bivio: agente di pace o ingranaggio di guerra?
FIRENZE. Si chiama “Università al bivio: agente di pace o ingranaggio di guerra? Una riflessione su