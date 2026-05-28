    Università al bivio: agente di pace o ingranaggio di guerra?

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    FIRENZE. Si chiama “Università al bivio: agente di pace o ingranaggio di guerra? Una riflessione su
    militarizzazione, leva obbligatoria e riarmo.” l’incontro che si tiene oggi a Firenze dalle 14:00 all’Università
    degli studi al Campus Morgagni, con Luca Tondi (Altraeconomia), Simone Virgili (Osservatorio contro la
    militarizzazione di scuola e università), Osvaldo Costantini (La conoscenza non marcia), Collettivo CORDA,
    Chiara Bonaiuti (IRES Toscana).