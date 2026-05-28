WØM Festival 2026, intervista a David Martinelli

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WØM Festival 2026, tra scena internazionale, nuove traiettorie della musica italiana e talento locale. Si celebrano così i 10 anni del festival indie nato e cresciuto a Lucca, che il 29 e 30 maggio, al Polo Fiere, accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a notte inoltrata, alternando live e dj set tra Main e Market Stage.
Tre i momenti i cui si divideranno le due giornate: dalle 18 alle 21, live e dj set sul Market Stage; i concerti di sposteranno poi fino alle 23 sul Main Stage per tornare, fino all’una, sul Market. Un flusso continuo di musica che trascina, tra scoperta, ascolto e clubbing.
Venerdì 29 maggio si inizia con i local heroes, i talenti locali, alle 18 con il dj set di Von Bronx, seguito da Mi chiamano jack (live) e da Tootone ai piatti. Sul Main stage, alle 21, salirà Giovanni Toscano. Classe 1996, originario di Pisa, Giovanni Toscano porta a Lucca, tra gli altri, anche il nuovo EP “Il gioco delle tre domande”.
Ed ecco il primo big: faccianuvola, live dalle 22, tra scrittura intima ed elettronica, costruendo un immaginario emotivo sospeso tra fragilità e ricerca sonora.
A chiudere la sera, il collettivo Miscela: nato nel 2023, ha rapidamente ridefinito la nightlife toscana, costruendo un’identità sonora basata sulla Bass Music ad alta velocità e una community riconoscibile, i “miscelini”. Più che un semplice dj set, quello di Miscela è un’esperienza immersiva che fonde estetica, suono e partecipazione.
Sabato 30 maggio, il pomeriggio si apre con i locals: Markeno, Aidos e Disastro libero. Alle 21 sarà il turno di Estremo: dj e produttore classe 1997, si destreggiarsi tra urban e musica elettronica.
Grande attesa per il main act dei PARISI: nati a Salerno, ma ormai trapiantati in Inghilterra, i Parisi guardano direttamente al futuro. Produttori altamente tecnici e polistrumentisti, si ispirano ai sound elettronici dei Daft Punk e di Brian Eno. Un vero e proprio evento musicale, che ha tutto il sapore dei festival internazionali.
Chiuderà la decima edizione del WØM, DJ Spiller, figura iconica della scena house italiana e internazionale, con un set attraverserà decenni di club culture.
Si conferma, quindi, la duplice anima di WØM Festival: da un lato artisti affermati e proiettati su scala globale, dall’altro una costante attenzione alla scena emergente e locale, valorizzata in particolare attraverso il Market Stage.
Un equilibrio che negli anni ha permesso al festival di intercettare e raccontare artisti poi diventati protagonisti della musica italiana contemporanea.
Ticket e informazioni su womfest.it.
Tre i momenti i cui si divideranno le due giornate: dalle 18 alle 21, live e dj set sul Market Stage; i concerti di sposteranno poi fino alle 23 sul Main Stage per tornare, fino all’una, sul Market. Un flusso continuo di musica che trascina, tra scoperta, ascolto e clubbing.
Venerdì 29 maggio si inizia con i local heroes, i talenti locali, alle 18 con il dj set di Von Bronx, seguito da Mi chiamano jack (live) e da Tootone ai piatti. Sul Main stage, alle 21, salirà Giovanni Toscano. Classe 1996, originario di Pisa, Giovanni Toscano porta a Lucca, tra gli altri, anche il nuovo EP “Il gioco delle tre domande”.
Ed ecco il primo big: faccianuvola, live dalle 22, tra scrittura intima ed elettronica, costruendo un immaginario emotivo sospeso tra fragilità e ricerca sonora.
A chiudere la sera, il collettivo Miscela: nato nel 2023, ha rapidamente ridefinito la nightlife toscana, costruendo un’identità sonora basata sulla Bass Music ad alta velocità e una community riconoscibile, i “miscelini”. Più che un semplice dj set, quello di Miscela è un’esperienza immersiva che fonde estetica, suono e partecipazione.
Sabato 30 maggio, il pomeriggio si apre con i locals: Markeno, Aidos e Disastro libero. Alle 21 sarà il turno di Estremo: dj e produttore classe 1997, si destreggiarsi tra urban e musica elettronica.
Grande attesa per il main act dei PARISI: nati a Salerno, ma ormai trapiantati in Inghilterra, i Parisi guardano direttamente al futuro. Produttori altamente tecnici e polistrumentisti, si ispirano ai sound elettronici dei Daft Punk e di Brian Eno. Un vero e proprio evento musicale, che ha tutto il sapore dei festival internazionali.
Chiuderà la decima edizione del WØM, DJ Spiller, figura iconica della scena house italiana e internazionale, con un set attraverserà decenni di club culture.
Si conferma, quindi, la duplice anima di WØM Festival: da un lato artisti affermati e proiettati su scala globale, dall’altro una costante attenzione alla scena emergente e locale, valorizzata in particolare attraverso il Market Stage.
Un equilibrio che negli anni ha permesso al festival di intercettare e raccontare artisti poi diventati protagonisti della musica italiana contemporanea.
Ticket e informazioni su womfest.it.
G.Barbasso ha intervistato David Martinelli, direttore artistico di WØM Fest.