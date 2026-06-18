www.controradio.it PwC, 'da fine 2024 calo significato addetti e ditte pelletteria fiorentina’ Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:14 Share Share Link Embed

Per il “distretto fiorentino della pelletteria” emerge “una riduzione significativa delle imprese e dell’occupazione: nel primo trimestre 2026 si registra un calo del 13% degli addetti rispetto al 2019 e una riduzione del numero di imprese attive pari al 20% . Per la pelletteria si perdono “otto addetti al giorno”. E’ quanto risulta dalla ricerca realizzata da PwC per Confindustria Toscana Centro e Costa nell’ambito del progetto ‘Pelletteria 2030-Distretto futuro’.

Erika Andreetta, partner PwC Italy, e Emea fashion & luxury leader