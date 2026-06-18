www.controradio.it Biennale dell'antiquariato a Firenze, un'ottantina gli espositori Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

Dai dipinti degli antichi maestri e i fondi oro passando per la scultura lignea e marmorea, i mobili storici e le arti decorative d’eccellenza, fino a toccare i grandi artisti del Novecento e del contemporaneo internazionale. È quanto proporrà, dal 26 settembre al 4 ottobre, la 34/a edizione della Biennale internazionale dell’antiquariato di Firenze che porterà a Palazzo Corsini circa 80 espositori del mercato artistico nazionale e internazionale.