www.controradio.it Psicologi di base: aumentano richieste di giovani ed anziani in Toscana Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:43 Share Share Link Embed

In Toscana le richieste di accesso per lo psicologo di base arrivano dai più giovani fino agli anziani. È un dato che racconta una cosa molto chiara: le persone hanno bisogno di essere ascoltate e cercano un aiuto accessibile prima che il disagio diventi un problema più grande. La psicologia di base sta dimostrando di essere uno strumento concreto di prevenzione, integrazione sociosanitaria e vicinanza ai cittadini”. A dichiararlo è la presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Maria Antonietta Gulino che proprio su questo interverrà alla seconda giornata Nazionale della Ricerca Psicologica, in programma venerdì 24 luglio a Firenze.

chiamare Simone Mangini vicepresidente dell’Ordine