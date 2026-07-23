Morti sul lavoro: il caldo uccide! Presidio sotto la Regione Toscana

Il 18 luglio 2026, USB ha presentato una richiesta per un incontro urgente alla Regione Toscana: “è necessario estendere a tutti i settori del lavoro il diritto di sospendere l’attività per tutelare la salute di chi lavora”. USB Toscana denuncia da tempo i limiti della delibera regionale dello scorso maggio sullo stress termico: un provvedimento che esclude dal divieto di lavoro all’aperto nelle ore più calde interi settori: pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio, appaltatori negli interventi di pubblica utilità e molti altri comparti dove si svolgono mansioni gravose all’aperto: cantieri, logistica, servizi ambientali.
Matteo Croatti RLS