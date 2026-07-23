www.controradio.it Toscana, proposta di legge Pd su educazione affettiva nelle scuole Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:53 Share Share Link Embed

Una legge regionale per promuovere nelle scuole percorsi di educazione all’affettività, alla sessualità, alle emozioni e alle relazioni. È questo l’obiettivo della proposta presentata in Consiglio regionale della Toscana, che punta a sostenere in modo strutturale le istituzioni scolastiche impegnate su questi temi, con l’intento di rafforzare prevenzione, rispetto e benessere delle nuove generazioni. L’iniziativa nasce nel solco della campagna “Ora educazione!”, promossa dai Giovani Democratici di Prato e della Toscana insieme al Partito Democratico e al consigliere regionale Iacopo Melio , con l’obiettivo di introdurre una normativa organica sull’educazione all’affettività e alla sessualità. Un percorso che negli ultimi anni ha coinvolto scuole, associazioni, professionisti ed enti locali, impegnati nella prevenzione della violenza e delle discriminazioni. Tra le tappe, l’iniziativa organizzata a Prato nel febbraio 2024, che ha riunito istituzioni ed esperti, rilanciando la necessità di un intervento strutturale. Dopo una prima mozione approvata nel 2022, la proposta di legge rappresenta oggi un ulteriore passaggio concreto.