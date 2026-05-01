Primo maggio: Ruomeng si racconta, tra sciopero, cultura e coraggio

Ruomeng, conosciuta da tutti come Cristina, è una lavoratrice cinese di 39 anni che vive in Toscana da quasi vent’anni. Laureata e con una forte consapevolezza dei propri diritti, ha avuto il coraggio di sfidare il sistema del pronto moda di Prato, ribellandosi a condizioni di lavoro sfruttate e ottenendo un contratto regolare. La sua scelta, osteggiata da parte della stessa comunità, la rende una figura simbolica: una donna determinata, divisa tra due culture, che guarda soprattutto alle nuove generazioni come motore di un cambiamento possibile.

Intervista a cura di Giorgio Bernardini.