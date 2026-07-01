www.controradio.it Presentazione del Rapporto 2026 di Amnesty International. Lo stato dei diritti umani nel mondo. Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:21:17 Share Share Link Embed

FIRENZE. Ospite nei nostri studi Riccardo Noury, il Portavoce di Amnesty International Italia, per illustrare il rapporto annuale sui diritti umani. Il Rapporto 2026 di Amnesty International denuncia un collasso sistematico del diritto internazionale, esacerbato dall’impunità dei governi e dal proliferare di conflitti globali non regolati. Il documento evidenzia come le popolazioni civili continuino a pagare il prezzo più alto di guerre strutturali, mentre l’uso distorto di nuove tecnologie e intelligenze artificiali viene impiegato per reprimere il dissenso e limitare la libertà d’espressione. Sul piano sociale, si registra un netto arretramento globale sul fronte dei diritti di genere, dei migranti e della giustizia climatica. Il quadro complessivo descrive istituzioni globali paralizzate da veti politici, incapaci di arginare la violenza di Stato e le crescenti disuguaglianze economiche.