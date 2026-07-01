www.controradio.it La Marcia sul posto. Il libro su Giorgia Meloni scritto da Valerio Valentini alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:13:01 Share Share Link Embed

FIRENZE. Evento speciale mercoledì 1° luglio all’arena estiva della Manifattura Tabacchi. Nell’ambito della programmazione della Fondazione Stensen, saranno ospiti Luca Sofri e Valerio Valentini, rispettivamente direttore editoriale e cronista parlamentare de Il Post, per la presentazione del libro “La marcia sul posto – Il paradosso di Giorgia Meloni” dello stesso Valerio Valentini (Nottetempo 2026). Il libro racconta la longevità del Governo Meloni, ma allo stesso tempo l’immobilismo.