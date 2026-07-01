www.controradio.it Lorenzo Masi interviene sui blackout che hanno interessato il quartiere di San Frediano a Firenze Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:55 Share Share Link Embed

FIRENZE. “Se la rete elettrica va in crisi già oggi per l’aumento dei consumi estivi, è evidente che non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze. Il Comune deve fare di più e assumere un ruolo di guida nei confronti del gestore della rete”. È quanto dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle Lorenzo Masi, intervenuto in Consiglio comunale con una domanda di attualità sui ripetuti blackout che nei giorni scorsi hanno lasciato senza corrente, per ore e senza alcun preavviso, centinaia di famiglie e attività del quartiere di San Frediano.