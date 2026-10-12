    Prato: nasce il “Maglificio Sociale” per tutelare la tradizione del rimaglio e creare opportunità per donne fragili

    0
    maglificio sociale
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Prato: nasce il "Maglificio Sociale" per tutelare la tradizione del rimaglio e creare opportunità per donne fragili
    Loading
    /

     “Maglificio Sociale” nasce  dall’unione di alcuni progetti precedenti quello del Il piano, che parte in queste ore con il periodo di formazione per 9 donne, è voluto da Rifò e dalla Cooperativa Sociale Manusa. Il progetto presentato stamane è stato possibile grazie al sostegno di Rifò, Gucci e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, oltre al supporto formativo dato dall’agenzia per il lavoro Adecco.

    Abbiamo chiesto al suo principale promotore – Niccolò Cipriani di Rifò – da dove nasce questa idea e come si articola.