Jim Belushi a Firenze, serata evento al Teatro Niccolini tra cinema, comicità e blues

Firenze accoglie questa sera, 12 ottobre, una leggenda dello spettacolo americano. Al Teatro Niccolini arriva Jim Belushi, attore, comico e musicista blues, intervistato dall’imprenditore e personaggio televisivo Bill Rancic, primo vincitore del programma The Apprentice. Dalla storica esperienza al Saturday Night Live alla serie La vita secondo Jim, passando per oltre 75 film e 35 anni nei panni di Brother Zee con i Blues Brothers, Belushi ripercorre una carriera tra cinema, comicità e musica. Non mancheranno aneddoti, racconti e, forse, anche un’incursione nel vivo del blues. Una serata che porta nel cuore di Firenze l’energia e lo spirito inconfondibile di Chicago.