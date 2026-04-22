    Prato: la Seconda Edizione di Seminare Idee Festival

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    Prato: la Seconda Edizione di Seminare Idee Festival
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    35 relatori e relatrici di diverse discipline – letteratura, scienza, psicoanalisi, filosofia, poesia, moda, costume, musica, sport, spettacolo-  32 appuntamenti, tutti gratuiti, tra i luoghi più belli di Prato – dal Teatro Politeama al Teatro Metastasio, dal Museo del Tessuto al Chiostro di San Domenico, dal GiardinoBuonamici al Palazzo Datini e al Palazzo delle Professioni.- Dialoghi, conferenze spettacolo,reading, laboratori, workshop,  da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 . Il tutto per la  seconda edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato, il festival di approfondimento e condivisione culturale ideato e diretto da  Paola Nobile e Annalisa Fattori che abbiamo intervistato