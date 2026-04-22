www.controradio.it Inaugurato a Firenze il Centro per la Giustizia riparativa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

A Firenze nasce il primo Centro per la Giustizia riparativa della Toscana, destinato a servire tutto il territorio regionale. La giustizia riparativa è un paradigma innovativo in cui la vittima e l’autore del reato sono attivamente coinvolti nella risoluzione e nella trasformazione del conflitto, con l’aiuto di un mediatore specializzato; un percorso parallelo e autonomo rispetto al processo penale, fondato sul consenso delle parti e sulla mediazione imparziale, volto a ricomporre le conseguenze del danno e a promuovere responsabilità e consapevolezza.