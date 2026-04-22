www.controradio.it Mostra Artigianato Firenze compie 90 anni, 'festa' con oltre 500 espositori Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:59 Share Share Link Embed

Torna alla Fortezza da Basso, per l’edizione numero 90, dal 25 aprile al 3 maggio la Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze, promossa e organizzata da Firenze Fiera: sono circa 500 gli espositori, una trentina i Paesi esteri, su una superficie espositiva complessiva di oltre 35.000 mq. La cerimonia inaugurale si svolgerà il 25 aprile alle ore 17 al Teatrino Lorenese e sarà arricchita dalla performance musicale del Duo Giotom. “L’evento è il simbolo di Firenze, il luogo dove si ritrovano i fiorentini e i toscani”, ha detto il Governatore Giani, mentre la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato di “un traguardo importantissimo” e del lavoro “a sostegno degli artigiani sui nostri territori”.

Sandra Salvato ha intervistato il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini e la direttrice artistica di MIDA, Elisa Guidi