www.controradio.it Prato, la corresponsabilità della città Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:26:06 Share Share Link Embed

Il documento “Oltre il distretto parallelo”, presentato l’11 giugno 2026 dall’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Prato e fortemente sostenuto dal Vescovo Giovanni Nerbini, ha sollevato un acceso dibattito politico e sociale in città. Al centro della polemica c’è la dura analisi della Curia sullo sfruttamento lavorativo e sull’illegalità nel distretto tessile, in particolare all’interno del sistema produttivo a conduzione cinese. Ne parliamo questa mattina anche in video sui nostri social con Massimo Bressan, antropologo, Presidente del Metastasio, Alessandro Formichella Il Tirreno Prato, Daniela Toccafondi Presidente della Fondazione Pin Polo di Prato dell’Università di Firenze.