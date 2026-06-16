Festival della sintesi, unidicesima edizione a Lucca
Come ogni anno, anche in questa undicesima edizione il Festival della sintesi premierà due “campioni” di brevità intelligente, selezionati dal comitato scientifico presieduto da Giorgio Simonelli. Il premio “Dillo in sintesi” per il giornalismo va all’inviata RAI Lucia Goracci (sabato 20 giugno, ore 18:30); quello per la televisione celebra la lunga carriera di Enzo Iacchetti (venerdì 19 giugno, ore 21:30). Entrambe le cerimonie si terranno nella Cannoniera della Casa del Boia.