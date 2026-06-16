Nata il 16 giugno 1901, nella sede della Fratellanza Artigiana, a Livorno, dove si svolse il congresso fondativo. Oggi 16 giugno, giorno dell’anniversario della nascita della Fiom, si tiene l’iniziativa dal titolo «La storia al lavoro» dalle ore 10, presso il Cinema Teatro 4 Mori, via Pietro Tacca 16, Livorno. In apertura dei lavori è previsto un punto stampa con Maurizio Landini, segretario generale Cgil e Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil.
Daniele Calosi segretario Fiom Toscana,
Livorno, la Fiom compie 125 anni
Nata il 16 giugno 1901, nella sede della Fratellanza Artigiana, a Livorno, dove si svolse il congresso fondativo. Oggi 16 giugno, giorno dell’anniversario della nascita della Fiom, si tiene l’iniziativa dal titolo «La storia al lavoro» dalle ore 10, presso il Cinema Teatro 4 Mori, via Pietro Tacca 16, Livorno. In apertura dei lavori è previsto un punto stampa con Maurizio Landini, segretario generale Cgil e Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil.