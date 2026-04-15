www.controradio.it Prato, è Gianluca Banchelli il candidato a sindaco del centrodestra Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

A Prato prende forma la sfida per le prossime elezioni comunali. Il centrodestra ha scelto il suo candidato: si tratta di Gianluca Banchelli, dirigente di Fratelli d’Italia, consulente. Sfiderà il campo largo guidato da Matteo Biffoni.

Quarantanove anni, una lunga esperienza nella politica giovanile e in Consiglio comunale: il nome di Gianluca Banchelli arriva dopo settimane di trattative difficili all’interno della compagine di Centrodestra. Sarà lui il candidato sindaco della coalizione che unisce Forza Italia Fratelli d’Italia e Lega. La scelta é caduta sul dirigente meloniano a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste. Un ritardo frutto dei veti incrociati tra Forza Italia e Lega, che avevano proposto a lungo i nomi di Rita Pieri e Claudiu Stanasel. La partita di Banchelli, consulente per le aziende, si annuncia tuttavia complessa. Dall’altra parte c’è infatti il campo largo con Matteo Biffoni, già sindaco della città e figura molto radicata sul territorio, che ha accettato la candidatura per la terza volta dopo le esperienze del 2014 e del 2019. Proprio con Biffoni Banchelli si era confrontato sei mesi fa, indirettamente, alle elezioni regionali, raccogliendo meno di 3 mila preferenze nel collegio pratese. Il centrodestra arriva a questo appuntamento dopo un anno complicato, dato che non è riuscito a reagire con una proposta unitaria alle dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti e al commissariamento della città. Un contesto in cui non è stato costruito, insomma, un progetto alternativo solido per tempo. Ora la sfida si gioca tutta nelle prossime settimane: una campagna elettorale breve, che porterà al voto del 24 e 25 maggio, quando Prato sarà il comune più popoloso tra quelli chiamati alle urne in Toscana. Banchelli – che sarà ufficializzato nelle prossime ore dalla sua coalizione- parte insomma consapevole delle difficoltà, tra un avversario forte e un quadro politico frammentato anche a destra. Le sue speranze di successo sono riposte nell’apertura di una nuova e differente partita al ballottaggio. Ma prima è necessario arrivarci.