Prato, Biagioni (PD): “Vertici FdI sapevano? Comportamento inaccettabile”

PRATO. “Quello a cui stiamo assistendo è scandaloso. Fratelli d’Italia per mesi ha attaccato il PD sulla massoneria e ora scopriamo che il suo candidato di punta alle regionali, Tommaso Cocci, non solo fa parte della loggia Sagittario di Matteini Bresci ma ne avrebbe anche ricoperto ruoli apicali. Ma quello che è ancor più grave è che nel partito di Meloni tutti sapevano e sono rimasti in silenzio per settimane”. Lo dichiara

Marco Biagioni, segretario PD Prato.