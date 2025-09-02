Gabinetto Vieusseux. La musica dei poeti, i poeti della musica

FIRENZE. Tre eventi unici tra letteratura e musica, ideati per il Gabinetto Vieusseux di Firenze da quattro protagonisti del cantautorato italiano, Amara, Cristiano Godano, Cristina Donà e Saverio Lanza, e dedicati a tre grandi autori del Novecento, Carlo Emilio Gadda, Mario Luzi e Margherita Guidacci, le cui carte (fra cui manoscritti, dattiloscritti, corrispondenza e biblioteche private) sono conservate presso l’Archivio

Contemporaneo, istituito nel 1975 dall’allora direttore Alessandro Bonsanti, di cui oggi porta il nome. È la seconda edizione della rassegna “La musica dei poeti. I poeti della musica” che quest’anno si svolge da mercoledì 3 a venerdì 5 settembre, sempre nell’ambito dell’Estate Fiorentina e nel cortile di Palazzo Strozzi, sede del Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux. I tre appuntamenti, tutti alle ore 21, sono a ingresso

libero fino ad esaurimento posti. Michele Rossi è il direttore del Gabinetto Vieusseux.