www.controradio.it Le donne insieme per la pace di Firenze ricordano i bambini palestinesi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:31 Share Share Link Embed

FIRENZE. Martedì 2 settembre, dalle ore 18 alle 23, in Piazza della Signoria (Via dei Gondi), si terrà un’importante iniziativa di solidarietà, condanna e memoria organizzata da Donne Insieme per la Pace – Firenze. Durante l’evento, le voci si alterneranno per leggere e ricordare i nomi dei bambini e delle bambine

che hanno perso la vita a partire dal 7 ottobre, vittime innocenti di un conflitto che continua a generare sofferenze e tragedie umanitarie.