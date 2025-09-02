    Cellulari in classe, divise le scuole fiorentine

    0
    Cellulari in classe, divise le scuole fiorentine
    FIRENZE. L’inasprimento della linea ministeriale sull’utilizzo dei cellulari, con divieto assoluto anche in licei, tecnici e professionali e sanzioni ad hoc, è una delle novità dell’imminente anno scolastico. Simone Cavari, dirigente del Gobetti-Volta, è «contrario al divieto assoluto», tant’è che nella scuola di Bagno a Ripoli l’utilizzo
    dei cellulari è limitato dal 2017 ma benvenuto e frequente per fini didattici.