www.controradio.it Cellulari in classe, divise le scuole fiorentine Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:19 Share Share Link Embed

FIRENZE. L’inasprimento della linea ministeriale sull’utilizzo dei cellulari, con divieto assoluto anche in licei, tecnici e professionali e sanzioni ad hoc, è una delle novità dell’imminente anno scolastico. Simone Cavari, dirigente del Gobetti-Volta, è «contrario al divieto assoluto», tant’è che nella scuola di Bagno a Ripoli l’utilizzo

dei cellulari è limitato dal 2017 ma benvenuto e frequente per fini didattici.