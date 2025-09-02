www.controradio.it Siena, polemiche per l'ipotesi Leonardo al posto della Beko Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:39 Share Share Link Embed

SIENA. Beko chiuderà il suo stabilimento a Siena entro fine 2025, nonostante l’accordo raggiunto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), i sindacati e l’azienda. Cgil , Cisl e Uil replicano alle parole del rettore dell’Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari relativamente all’ipotesi che il gruppo

Leonardo arrivi a Siena nell’operazione di reindustrializzazione del sito Beko di viale Toselli. Montanari era stato tranciante: “La città merita di meglio, si trovino delle alternative”. Daniela Miniero, Segretaria generale della Fiom Cgil di Siena dice: “credo che non ci sia nessun ricatto e che il lavoro sia un diritto”.