Pisa, sgomento per i cori fascisti dei tifosi, mentre i vannacciani voglio sgomberare i rom

PISA. Polemiche tra Pd e Lega a Pisa per i cori dei tifosi romanisti sotto la Torre pendente che inneggiavano al Duce prima di Pisa-Roma di serie A. Nel frattempo i candidati della Lega chiedono lo sgombero del campo Rom di Coltano. “Pisa e la Toscana sono antifasciste e ripudiano ogni forma di fascismo. I nostalgici di quel

periodo buio e vergognoso qui non sono graditi”, afferma l’assessora regionale Alessandra Nardini ai nostri microfoni.