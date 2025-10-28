    Polytropon Arts & Cultural Centre: a San Francesco, Pelago, un nuovo spazio dedicato alle arti contemporanee e alla cultura

    Polytropon Arts & Cultural Centre: a San Francesco, Pelago, un nuovo spazio dedicato alle arti contemporanee e alla cultura
    A San Francesco, nel Comune di Pelago, a pochi chilometri da Firenze, sta per nascere Polytropon Arts & Cultural Centre, un nuovo spazio dedicato alle arti contemporanee e alla cultura. Fondato da  Maria Papadaki Badanjak e con la direzione artistica di Andrea Cavallari, Polytropon si propone come un luogo di incontro e sperimentazione, capace di coniugare il radicamento nel territorio con una forte apertura internazionale.

    Residenze artistiche, mostre, concerti, workshop e programmi educativi si alterneranno in un calendario annuale che offrirà occasioni di confronto  per artisti, cittadini e visitatori

    inclusione, accessibilità, innovazione, sostenibilità e arte come motore di cambiamento sociale: sono queste le parole d’ordine indicate dai promotori.

    Dello spazio abbiamo parlato con Andrea Cavallari e Maria Papadaki  

     