Polytropon Arts & Cultural Centre: a San Francesco, Pelago, un nuovo spazio dedicato alle arti contemporanee e alla cultura

A San Francesco, nel Comune di Pelago, a pochi chilometri da Firenze, sta per nascere Polytropon Arts & Cultural Centre, un nuovo spazio dedicato alle arti contemporanee e alla cultura. Fondato da Maria Papadaki Badanjak e con la direzione artistica di Andrea Cavallari, Polytropon si propone come un luogo di incontro e sperimentazione, capace di coniugare il radicamento nel territorio con una forte apertura internazionale.
Residenze artistiche, mostre, concerti, workshop e programmi educativi si alterneranno in un calendario annuale che offrirà occasioni di confronto per artisti, cittadini e visitatori
inclusione, accessibilità, innovazione, sostenibilità e arte come motore di cambiamento sociale: sono queste le parole d’ordine indicate dai promotori.
Dello spazio abbiamo parlato con Andrea Cavallari e Maria Papadaki