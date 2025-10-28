Difesa del suolo e ristori post alluvione novembre 2023, Monni: "chiederemo proroga stato di emergenza"
Ad oggi la Regione Toscana ha liquidato con 5.000 euro 1.639 pratiche di ristoro presentate da famiglie per i danni subiti nell’alluvione del 2-3 novembre 2023, ristori che “possono arrivare ad essere più del doppio da qui a fine anno”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione. Intanto, il Governo chiede alla Toscana il passaggio dallo ‘stato di emergenza’ a quello della ‘ricostruzione’, “ma è non è un’intesa possibile”, come ci spiega l’assessora all’ambiente Monia Monni.