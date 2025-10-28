Firenze: al via bando per assegnazione di alloggi Erp e contributo affitti

Il nuovo bando per l’assegnazione di alloggi Erp avrà più finestre temporali (la prima parte da domani). Dal 3 novembre sarà su Internet l’avviso pubblico per richiedere il contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2025, con uno stanziamento di circa 4 milioni di euro. Sarà possibile fare domanda esclusivamente online per 30 giorni.
Per quanto riguarda il bando Erp, tale avviso è rivolto ai residenti nel Comune di Firenze o a coloro che vi svolgono attività lavorativa. Tra i requisiti l’avere un’attestazione Isee 2025 con valore non superiore a 16.500 euro, non essere titolari di immobili adeguati nei pressi del Comune (entro 50 km) o di immobili con valore superiore a 25.000 euro. Tra i requisiti per avere il contributo affitto figura ad esempio l’essere in regola con il pagamento del canone di locazione 2025.
Ad oggi il patrimonio Erp del Comune di Firenze è di circa 8.000 alloggi, con un totale di oltre 17.000 abitanti.
NELL’AUDIO l’assessore alla Casa, Nicola Paulesu