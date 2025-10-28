www.controradio.it Stadio Franchi: Centrodestra presenta mozione sfiducia sindaca, ma non ci sono i numeri Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:46 Share Share Link Embed

Se l’obiettivo era stanare le forze di opposizione, tastando il polso alla maggioranza, reale o virtuale, di Palazzo Vecchio, l’obiettivo è certamente riuscito. Se invece si trattava di dare una spallata alla sindacatura Funaro, questo è miseramente fallito. Sta tra questi due paradigmi politici il tema della mozione di sfiducia annunciata in conferenza stampa ieri dalla destra di palazzo Vecchio (Fratelli d’Italia, Lega, forza Italia e lista Schmidt) sulla quale si è subito capito che in numeri non ci sono: servono infatti le firme di 15 consiglieri e al momento ce ne sono 10. Niente mozione, niente discussione in aula, dove per altro sarebbe stato inverosimile trovare la maggioranza.

Anche se una cosa è il Palazzo ovviamente, un’altra la città con i social, le polemiche etc etc. E su questo comprensibilmente punta il centrodestra. Anche perché tra i contrari alla mozione, ognuno con le proprie motivazioni, ci sono le quattro opposizioni di centrosinistra e di sinistra: Italia Viva, Firenze Democratica, Movimento Cinque Stelle e Firenze progetto Comune.