www.controradio.it Piogge a Firenze, reticolo fognario e impianti di raccolta: M5S "richieste inascoltate su soggetto unico che intervenga" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:37 Share Share Link Embed

Dopo le precipitazioni persistenti dell’inizio settimana, che hanno messo nuovamente in sofferenza alcune strade della città, con tombini intasati e allagamenti, il capogruppo del M5S Lorenzo Masi torna a porre la questione degli interventi di manutenzione e della mappatura dei punti critici in città, ribadendo la necessità di un iter di manutenzione che sia in capo ad un soggetto unico, onde evitare rimpalli di responsabilità o stalli nei vari step di intervento.

il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi