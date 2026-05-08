Piogge a Firenze, reticolo fognario e impianti di raccolta: M5S “richieste inascoltate su soggetto unico che intervenga”

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Dopo le precipitazioni persistenti dell’inizio settimana, che hanno messo nuovamente in sofferenza alcune strade della città, con tombini intasati e allagamenti, il capogruppo del M5S Lorenzo Masi torna a porre la questione degli interventi di manutenzione e della mappatura dei punti critici in città, ribadendo la necessità di un iter di manutenzione che sia in capo ad un soggetto unico, onde evitare rimpalli di responsabilità o stalli nei vari step di intervento.
il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi