    Con Fuori Binario nasce il micro credito per i senza fissa dimora

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    Con Fuori Binario nasce il micro credito per i senza fissa dimora
    “Pizzata  domenica 10 maggio. Iniziativa di raccolta fondi per avviare il progetto di Microcredito per senza dimora e per Salvare vite nel Mediterraneo. Ore 12  Casa Caciolle (via di Caciolle 12). Offerta libera e consapevole a partire da 15 euro. Prenotazioni via https://forms.gle/bHXgTEjzrDQxxqMG9 o al 3498795796 – 3396675294.
    Un’iniziativa dedicata a Stefano Maffei promossa da Fuori Binario & Mediterranea Saving Humans in collaborazione con Micro1 e Mag Firenze.
    Cristiano Lucchi direttore di Fuori Binario