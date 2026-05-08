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Con Fuori Binario nasce il micro credito per i senza fissa dimora
“Pizzata domenica 10 maggio. Iniziativa di raccolta fondi per avviare il progetto di Microcredito per senza dimora e per Salvare vite nel Mediterraneo. Ore 12 Casa Caciolle (via di Caciolle 12). Offerta libera e consapevole a partire da 15 euro. Prenotazioni via https://forms.gle/
bHXgTEjzrDQxxqMG9 o al 3498795796 – 3396675294.
“Pizzata domenica 10 maggio. Iniziativa di raccolta fondi per avviare il progetto di Microcredito per senza dimora e per Salvare vite nel Mediterraneo. Ore 12 Casa Caciolle (via di Caciolle 12). Offerta libera e consapevole a partire da 15 euro. Prenotazioni via https://forms.gle/
Un’iniziativa dedicata a Stefano Maffei promossa da Fuori Binario & Mediterranea Saving Humans in collaborazione con Micro1 e Mag Firenze.
Cristiano Lucchi direttore di Fuori Binario