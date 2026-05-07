www.controradio.it Ospedale di Torregalli a Firenze, la denuncia di Fp e Spi Cgil: “Visibili segni di degrado” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:13 Share Share Link Embed

Stamani il presidio di protesta: “Urgono assunzioni e interventi per la riqualificazione delle strutture”

Sono passati oltre 16 anni dagli ultimi lavori di riqualificazione che hanno interessato l’Ospedale S. Giovanni di Dio con la costruzione del padiglione Leonardo da Vinci che dopo tanti anni finalmente diede una sede dignitosa ai servizi della chirurgia e della salute mentale, con la promessa che sarebbero seguiti a ruota la ristrutturazione del già allora vecchio e fatiscente padiglione Amerigo Vespucci, sede del pronto soccorso e di tanti altri servizi di degenza.

“Da allora più nulla è stato fatto, lasciando che incuria e abbandono continuassero ad affliggere la maggioranza dei servizi di degenza, ormai privi dei più elementari requisiti per l’accreditamento sanitario, vista l’assenza di servizi igienici divisi per genere e dedicati a persone con handicap, con impianti di condizionamento insufficienti per mantenere il clima ideale all’interno dei locali” denunciano Fp Cgil e Spi Cgil che hanno effettuato un presidio davanti all’ingresso del Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio in via di Torregalli.