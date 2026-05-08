    Una finestra sulla Maremma. Scarlino

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    Una finestra sulla Maremma. Scarlino
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    Racconti, storie e curiosità con Beatrice Ramazzotti, maremmana da quattro generazioni. Un viaggio di Controradio sui territori fuori dai centri urbani o dai flussi turistici più conosciuti per andare alla scoperta di luoghi e paesi della provincia di Grosseto. 
    Ogni primo venerdì del mese alle 8.40 su Controradio. Ascoltabile anche in streaming su www.controradio.it o tramite l’app. 
    E dopo #Boccheggiano#Tatti#castiglionedellapescaia la Finestra sulla Maremma di Controradio Firenze di venerdì 8 maggio alle 8.40 si apre su #scarlino
    Beatrice Ramazzotti