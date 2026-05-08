Una finestra sulla Maremma. Scarlino

/
RSS Feed
Racconti, storie e curiosità con Beatrice Ramazzotti, maremmana da quattro generazioni. Un viaggio di Controradio sui territori fuori dai centri urbani o dai flussi turistici più conosciuti per andare alla scoperta di luoghi e paesi della provincia di Grosseto.
Ogni primo venerdì del mese alle 8.40 su Controradio. Ascoltabile anche in streaming su www.controradio.it o tramite l’app.
E dopo #Boccheggiano, #Tatti, #
castiglionedellapescaia la Finestra sulla Maremma di Controradio Firenze di venerdì 8 maggio alle 8.40 si apre su #scarlino
Beatrice Ramazzotti