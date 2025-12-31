Pet Therapy a Montedomini, Monni: “vorremmo replicare il progetto anche in altre strutture”

Da tempo la Regione Toscana investe in politiche di umanizzazione delle cure. Rientra in questa visione anche “Monte Bau-Felici in RSA”, la recente sperimentazione della Pet Therapy presso Montedomini. L’assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali, Monia Monni, ha accompagnato Indy e Luna, due esemplari della scuola nazionale cani guida per ciechi, la cui presenza e interazione con gli ospiti della residenza consentono di ridurre il disagio psicologico, la solitudine, ansia, stress, nonché l’immobilità a letto, l’orientamento temporale e spaziale e, più in generale, la qualità della vita degli anziani. Il servizio diventerà stabile da Gennaio presso le due sedi di Via de’ Malcontenti e Borgo Pinti.