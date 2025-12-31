www.controradio.it Capodanno in Toscana tra musica e solidarietà Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:24 Share Share Link Embed

Capodanno in Toscana: un unico viaggio sonoro con alcuni big della musica italiana in tutte le piazze principali. Molti eventi sono a ingresso libero, ma occhio a limitazioni al traffico e ai divieti di sosta, soprattutto nei centri storici, meglio i mezzi pubblici. Cresce anche l’attenzione all’ambiente e alla sicurezza: fuochi senza botti, silent disco con cuffie luminose e iniziative pensate per essere inclusive e diffuse, come i biglietti solidali e gli appuntamenti pomeridiani dedicati famiglie e turisti. Un Capodanno lungo, che trasformerà l’intero territorio in un palcoscenico a cielo aperto.