Capodanno a Prato, musica ed eventi nel centro storico

Prato si prepara a salutare il 2025, un anno particolarmente sfidante per la città. La notte di Capodanno sarà scandita da musica ed eventi diffusi nel centro storico. Questo il programma della notte di San Silvestro.

Musica, animazione e spettacoli scandiranno le ore dell’ultima serata dell’anno, con iniziative rivolte sia agli adulti che ai bambini. Prato si prepara alla notte di Capodanno con un programma di eventi diffuso nel centro storico. Il pomeriggio è dedicato ai più piccoli. Dalle 16.30 alle 18.30, in piazza del Comune, è in programma “Bolle di sapone”, uno spettacolo di animazione a cura di Jeniale Performer. Un appuntamento pensato per coinvolgere i bambini in giochi e attività scenografiche, creando un primo momento di intrattenimento in vista dei festeggiamenti serali. La sera il centro si anima con la musica dal vivo. Dalle 23 all’1.30 le strade e le piazze saranno attraversate dal concerto itinerante della Camillocromo Street Band, formazione swing e jazz che accompagnerà il pubblico lungo un percorso musicale diffuso nel cuore della città. L’iniziativa principale della notte di San Silvestro è la Silent Disco. Dalle 22.45 all’1.45 quattro deejay suoneranno in contemporanea in diverse postazioni del centro. La musica sarà ascoltabile tramite circa mille cuffie wireless distribuite gratuitamente dagli organizzatori. Una volta indossate, sarà possibile scegliere tra quattro selezioni musicali: anni ’70, ’80, ’90 e Duemila. A ogni genere corrisponde un colore, visibile sulle cuffie, che renderà riconoscibili le diverse preferenze musicali e contribuirà a illuminare il centro storico. Accanto alla Silent Disco sono previsti anche concerti nei locali. Dalle 22.45 all’1.30 la Fun Cool Band suonerà al Camelot 3.0, con un repertorio dedicato ai grandi classici rock e pop degli anni ’70, mentre la Planet Rebel Band si esibirà al Wallace Pub di piazza Mercatale con una scaletta incentrata sulla musica dance degli anni ’80. Il programma è promosso dal Comune di Prato ed è realizzato in collaborazione con Beer on the Road.