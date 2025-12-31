www.controradio.it Palazzo Vecchio: le cifre (e la filosofia) del bilancio di previsione 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:41 Share Share Link Embed

Nessun taglio alla spesa corrente, che nel 2026 ammonta a 890 milioni di euro e raggiunge quasi 2,7 miliardi nel triennio, con un rafforzamento in investimenti nell’edilizia scolastica ( con 43,5 milioni), nelle politiche per l’abitare (77 milioni), nel verde pubblico (36 milioni), nelle tramvie (73 milioni) e nelle infrastrutture stradali (162 milioni). Il tutto nonostante i tagli statali stimati in 19,5 milioni di euro nel triennio 2026-2028.

Sono questi i numeri del bilancio di previsione approvato ieri in tarda serata dal consiglio comunale di Firenze, con 22 voti favorevoli (PD, Avs-Ecolò, Lista Funaro), 11 contrari (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Sinistra Progetto Comune, Firenze Democratica, Italia Viva, Lista Schmidt, Noi Moderati), assenti Movimento 5 Stelle e Lega.

Approvati anche i due auto emendamenti proposti dalla giunta: la realizzazione di un Urban Center, e la costituzione di un tavolo istituzionale permanente sul carcere di Sollicciano.

Tra gli altri emendamenti approvati da segnalare quello di Dimijtri Palagi, Sinistra progetto Comune, sulla gestione in house del servizo idrico. Bocciati quelli del centrodestra, compreso l’emendamento che prevedeva di fatto lo sgombero del CPA e uno stanziamento per l’assunzione di steward cui demandare la sicurezza. “E’ una competenza del governo” ha ribadito nella sua replica la sindaca Funaro. Che ha sottolineato come i tratti salienti del bilancio siano welfare, scuola, casa, sicurezza, ambiente e mobilità. “Temi -ha detto Funaro- che incidono direttamente sulla vita delle cittadine e dei cittadini”