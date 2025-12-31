2025: l’annus Horribilis della Fiorentina 31 Dicembre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram ROCCO COMMISSO IMPRENDITORE www.controradio.it 2025: l'annus Horribilis della Fiorentina Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:21 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Il 2026 sarà l’anno del Centenario per la Viola, ma ci si arriva con uno stadio che è un cantiere, senza la Curva Fiesole e con la squadra che rischia seriamente la B. Ne abbiamo parlato con il giornalista e scrittore Pippo Russo