    2025: l'annus Horribilis della Fiorentina

    Fiorentina, Commisso
    ROCCO COMMISSO IMPRENDITORE
    2025: l'annus Horribilis della Fiorentina
    Il 2026 sarà l’anno del Centenario per la Viola, ma ci si arriva con uno stadio che è un cantiere, senza la Curva Fiesole e con la squadra che rischia seriamente la B.  Ne abbiamo parlato con il  giornalista e scrittore Pippo Russo